Обидва звинувачують в нападі протилежну сторону. Тепер у справі буде розбиратися поліція.

В Україні стався новий інцидент за участі працівників ТЦК. Цього разу в Чернівцях. Першим про інцидент повідомив Чернівецький обласний ТЦК та СП у своєму Фейсбуці.

"Продовжуються випадки агресивної поведінки громадян, які ухиляються від виконання військового обов'язку, стосовно військовослужбовців. Черговий конфлікт виник в Чернівцях, 1 червня, під час якого військовозобов'язаний здійснив напад і вдарив представника ТЦК та СП, чим спровокував удар у відповідь. Крім того, нападник ображав честь та гідність військовослужбовця, висловлюючи на його бік погрози", – йдеться у заяві.

В обласному ТЦК також повідомили, що на місце події було викликано поліцію. Крім того щодо інциденту триває внутрішня перевірка з метою з’ясування всіх обставини.

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Разом з тим, як повідомляє "Суспільне", 43-річний житель Києва звернувся до поліції із заявою про те, що його вдарив працівник ТЦК.

Аналогічно до поліції із заявою звернувся і працівник ТЦК. Він стверджує, що після вимоги надати військово-облікові документи для перевірки цивільний чоловік став проявляти агресію та вдарив військового у груди.

Інші інциденти з працівниками ТЦК

Як писав УНІАН, на Черкащині невідомі кинули у двір працівника ТЦК вибухівку. Пристрій вибухнув на подвір’ї, але на щастя ніхто не постраждав.

Також ми розповідали, що на Закарпатті в ТЦК помер чоловік, раніше визнаний придатним до служби. У чоловіка різко погіршилося самопочуття, бригада медиків після приїзду констатувала смерть.

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