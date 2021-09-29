У своїх соцмережах хлопець заперечував російсько-українську війну.

16-річний киянин писав у мережі, що в Україні – "громадянська війна", а коли виросте – поїде воювати на Донбас на боці російських найманців. Після скандалу хлопець вибачився.

Про це йдеться в опублікованих у мережі роликах.

У своєму Instagram киянин неодноразово викладав фото з одним з організаторів "червоного" терору в Україні Володимиром Леніним, з георгіївською стрічкою, а в коментарях називав Україну "невдалим проектом Заходу".

У листуванні з критиками хлопець пояснив, що не підтримує українську владу після Революції Гідності, і закликав зробити російську мову "другою державною", а ще – федералізувати Україну за російським сценарієм.

"Я буду підтримувати українську владу за умови, що російську мову зроблять другою державною, проведуть референдум з питань федеративного устрою, заборонять ультраправі організації, Україна вступить у Митний союз", – заявляв неповнолітній.

Також у своїх соцмережах хлопець заперечував російсько-українську війну: "Росія ні на кого не нападала. В Україні – громадянська війна і бандерівські св*** в цьому винуваті".

Водночас у забороненій в Україні російській соцмережі "Вконтакте" киянин обіцяв воювати на боці російських окупантів і вбивати бійців Збройних сил України, про що йдеться в опублікованих скріншотах у Telegram "Націоналіст-одинак".

"Через рік мені буде 18, і я з Києва поїду в "ДНР" воювати за ідею", – писав він.

У коментарях хлопець заявляв, що жив якийсь час в Авдіївці й жадав, щоби Росія захопила і це місто.

Та після розголосу неповнолітньому мешканцю столиці довелося вибачатися.

"Я хотів би вибачитися перед патріотами України, перед українською армією, перед усіма тими, кого я образив. Я визнаю: я був не правий. Будь ласка, вибачте мені, я більше так робити не буду. Обіцяю", – заявив хлопець.

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Автор: Яна Ставська