Йому загрожує до 8 років в'язниці.

Контррозвідка Служби безпеки України затримала бойовика "ЛНР", який брав учать у штурмі та захопленні адміністративної будівлі управління СБУ в Луганську у 2014 році.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Зокрема, оперативники спецслужби встановили, що житель Станиці Луганської у квітні 2014 року приєднався до проросійських збройних угруповань. Разом з іншими бойовиками він зламував двері службових приміщень управління.

За завданням ватажків зловмисник шукав документи, брав участь у розграбуванні та знищенні техніки, а також інших матеріальних цінностей, що були в будівлі СБУ.

"Після штурму бойовик чергував на зведених терористами барикадах і забезпечував "пропускний режим" на вході до захопленої будівлі. Потім ніс "службу" на блокпості біля Станиці Луганської, перевіряв документи громадян, які перетинали міст через Сіверський Донець, їхні речі та транспортні засоби", - йдеться у повідомленні.

За інформацією СБУ, через конфлікт з іншими бойовиками та ватажками угруповання, він повернувся на підконтрольну українській владі територію та переховувався від українських правоохоронців у різних населених пунктах Луганщини.

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Бойовику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Раніше контррозвідники Служби безпеки України затримали громадянина України, колишнього активного учасника незаконного збройного формування так званої "ДНР". Ним виявився житель міста Курахове Донецької області, який у 2014-2015 роках за ідейними переконаннями перебував у складі НЗФ.

Також, як повідомляв УНІАН, в Україні судитимуть бойовика, який за завданням ФСБ РФ готував терористичний акт.

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Автор: Світлана Макринська