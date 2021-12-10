Цей мікроавтобус в Україну привезли у 2010 році. Він пройшов усі перевірки та був допущений до пасажирських перевезень.

Пасажирський мікроавтобус, що потрапив у ДТП під Черніговом, внаслідок якої загинуло 13 людей, переобладнали з вантажного.

Про це "Суспільному" заявив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

В міністерстві провели власне розслідування, в межах якого з’ясували, що мікроавтобус з вантажного на пасажирський переобладнали за кордоном. В інших державах такому транспорту заборонено брати участі в конкурсі на пасажирські перевезення, в Україні такий дозвіл без проблем отримали.

Читайте такожХотіли одружитися: у смертельній ДТП під Черніговом загинула закохана пара"Жертв трагедії могло бути менше, якби це був автобус для перевезення пасажирів. Бо задні крісла по суті просто зірвало через погане кріплення, і людей розчавило", - сказав Наєм.

Цей мікроавтобус в Україну привезли у 2010 році. Він пройшов усі перевірки та був допущений до пасажирських перевезень.

"Ми вже знаємо, яка точка обов’язкового технічного контролю надала йому цей дозвіл, і хто провів йому і підтвердив, що він може здійснювати перевезення пасажирів. І ця точка контролю зробила помилку, бо вони мали б зазначити, що він перероблений", - сказав Наєм.

За його словами, ця вантажівка була неліцензована. Щоправда, зараз законодавство цього не вимагає.

Смертельна ДТП з маршруткою в Чернігівській області - що відомо

7 грудня близько 07:55 поблизу села Брусилів Чернігівської області на автодорозі Н-27 Чернігів-Грем'яч сталося зіткнення вантажного автомобіля з маршрутним мікроавтобусом сполученням"Борзна - Чернігів".

В результаті аварії загинули 13 людей, ще 7 постраждали. Стан постраждалих, які госпіталізовані в обласну лікарню, міську лікарню №2 та обласну дитячу лікарню, медики характеризують як тяжкий та середньої тяжкості.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони спричинили загибель кількох осіб) КК.

8 грудня в Чернігівській області оголошено Днем жалоби.

Водієві фури, який є ймовірним винуватцем ДТП, вручили підозру про вчинення правопорушення. Його затримали.

8 грудня директор Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної державної адміністрації Сергій Болдирєв заявив, що особи всіх 13 загиблих ідентифіковані.

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Автор: Марта Гичко