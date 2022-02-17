Правоохоронці закликали учасників акції не порушувати громадський порядок.

Правоохоронні органи затримали п'ятьох учасників акції #SaveФОП, які влаштували конфлікт з працівниками правоохоронних органів.

Про затримання учасників акції йдеться у повідомленні Відділу комунікації поліції Києва.

Зокрема, поліцейські Києва закликають учасників акції біля ВРУ не порушувати громадський порядок. На місці працюють співробітники поліції діалогу, які роз’яснюють учасникам вимоги чинного законодавства.

Водночас, попри це, громадяни заблокували рух транспорту вулицею Грушевського, а окремі учасники при спробі звільнити проїжджу частину влаштували штовханину із правоохоронцями.

У повідомленні нагадується, що сьогодні вранці поліцейські, військовослужбовці Нацгвардії та поліція діалогу заступили на посилене несення служби у зв’язку з анонсованою акцією.

Як зазначили у поліції, під час заходу частина громадян вийшла на вулицю Грушевського, чим перешкоджала руху транспортних засобів. На вимоги правоохоронців звільнити проїжджу частину вони не реагували, а відтак поліцейські відтіснили учасників акції на тротуар. Найбільш активні при цьому влаштували штовханину.

"На даний час до районного управління поліції доставлено п’ятьох чоловіків, які влаштували конфлікт із правоохоронцями та не виконували законні вимоги поліцейських", – наголошується у повідомленні.

На даний час акція біля ВРУ триває. Поліцейські закликають учасників дотримуватися встановлених правил поведінки та заявленого мирного формату заходу.

Нагадаємо, вранці 17 лютого біля Верховної Ради почалась чергова акція протесту підприємців, організована рухом #SaveФОП. В акції беруть участь кілька сотень осіб.

Мітингувальники прибули з різних міст і вимагають скасувати закон про обов’язкове використання фізичними особами – підприємцями реєстраторів розрахункових операцій.

Близько години тому поліцейські Силовики відтіснили учасників акції з вулиці Грушевського на площу Конституції.

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