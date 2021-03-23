Раніше угорські правоохоронці затримали українця, який на вантажівці намагався провезти до Угорщини майже мільйон пачок контрабандних сигарет.

Українська асоціація інвалідів АТО в Закарпатській області завітала до начальника Закарпатської митниці, аби почути пояснення щодо рекордної партії контрабандних цигарок, які митники пропустили до Європи на КПП «Тиса», на українсько-угорському кордоні.

Про це повідомляється на сторінці асоціації у Facebook.

У ході діалогу начальник митниці почав виправдовуватись на звинувачення АТОвців про те, що він дав команду пропустили через український кордон фуру із цигарками, і заявив, що міг дати дозвіл пропустити максимум мікроавтобус із цигарками, але фуру ні.

«Я вам говорю - я до цього не причетний. Чесно вам скажу, якби я на щось давав добро, то максимум якийсь мікроавтобус пропустити чи ще щось», - заявив у розмові начальник Закарпатської митниці держмитслужби Михайло Товт.

Тобто у ході діалогу Михайло Товт заявив, що він міг би й готовий був впливати на своїх підлегих, аби через український кордон митники без контролю пропустили мікроавтобус із цигарками, а свою причетність до повної фури контрабанди заперечив, відзначають в асоціації.

«У нас одне питання: якщо одну фуру контрабанди перевантажити у 10 мікроавтобусів, то начальник митниці Товт готовий дати «добро» на те, аби вона безперешкодно проїхала кордон і митники закрили очі на вміст автівок? Бо за його словами - «якби я на щось давав добро, то максимум якийсь мікроавтобус пропустити чи ще щось», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Угорські правоохоронці затримали українця, який на вантажівці намагався провезти до Угорщини майже мільйон пачок контрабандних сигарет, повідомила угорська прокуратура у вівторок, 9 березня. Українські ж митники цю вантажівку пропустили і вдало оформили.

В асоціації вказали, що за останні два роки в області змінилось кілька керівників митниці і при жодному із них не було зафіксовано такої нахабності: повна фура цигарок на понад 1 000 000$ непоміченою проїхала закарпатських митників.

«Але це стало можливим менше ніж через місяць, як митницю очолив Михайло Товт, сина якого (також митника) засудили за хабар на Львівській митниці», - підкреслили вони.

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Автор: Григорій Бондар