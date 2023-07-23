Мер невеликого міста на Закарпатті підозрюється у скоєнні корупційного злочину.

Міністерство внутрішніх справ оголосило в розшук чинного мера міста Рахів (Закарпатська область) Віктора Медвідя. Про це свідчить картка розшуку на сайті МВС.

Зазначено, що чиновник "зник" 21 липня цього року. Його розшукує Рахівське відділення поліції Тячівського відділу ГУНП у Закарпатській області за підозрою у розтраті/привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем у великому розмірі (ч.4 ст. 191 ККУ) та службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 ККУ).

За вказаними статтями чиновнику загрожує від п'яти до восьми років в'язниці з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю протягом трьох років. У картці розшуку зазначено, що на момент зникнення жодних обмежувальних заходів до Медвідя не застосовувалося.

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Журналіст Віталій Глагола стверджує, що Віктор Медвідь вже близько трьох тижнів перебуває за кордоном.

"Ймовірно, він покинув Україну після того, як Бюро економічної безпеки у Закарпатській області провело розслідування за фактом привласнення 2,2 млн грн, отриманих в межах міжнародних грантових програм на будівництво реабілітаційного центру у Рахові. Тоді підозру оголосили двом особам – заступнику міського голови та генпідряднику", – повідомив журналіст.

Корупція в Україні

На початку липня НАБУ затримало народного депутата від партії "Слуга народу" Людмилу Марченко та її помічницю при отриманні хабара в розмірі 3 тисяч доларів. За наявною інформацією, помічниця депутата за гроші видавала документи, що дозволяють військовозобов'язаним виїжджати за кордон через систему "Шлях".

Крім того, нещодавно суд визнав мера Рівного Олександра Третяка винним у вчиненні корупційного адміністративного правопорушення та відсторонив від посади на рік. НАЗК звинуватило мера в нарахуванні премій собі і підлеглим за обставин, що свідчать про конфлікт інтересів.

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