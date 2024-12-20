Світлану Бабійчук обдурив популярний лейбл, користуючись правами на творчий доробок співака Кузьми Скрябіна.

Вдову покійного співака Кузьми Скрябіна (Андрія Кузьменка) ошукали на 1,5 млн гривень. У Національній поліції розкрили злочинну схему, за якою провернули аферу.

Як повідомляє пресслужба Нацполіції, слідчі оголосили підозру директорці музичного лейбла, яка ошукала вдову відомого українського співака на 1,5 мільйона гривень.

Після смерті артиста його дружина стала власницею прав на всі його доробки та уклала угоду із лейблом. Директорка лейблу скористалася злочинною схемою, аби нажитися на спадщині знаменитості.

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Як повідомляють OBOZ.UA та "РБК-Україна" з посиланням на власні джерела, йдеться про права на пісні Кузьми Скрябіна, який загинув у жахливій автокатастрофі в 2015 році. Його вдова Світлана Бабійчук заснувала компанію для менеджменту отриманих інтелектуальних надбань та надала дозвіл на використання пісень популярному лейблу, що обдурив її. За даними ЗМІ, йдеться про лейбл Moon Records.

За угодою, Світлана мала би отримувати 70% доходу від використання творчої спадщини Скрябіна, ще 30% мав отримати лейбл. Втім, слідчі виявили, що виплати, які надходили жінці протягом трьох років, не відповідали реальним даним ринку. Директорка лейбла навмисно занижувала кількість прослуховування композицій на стримінгових платформах, від чого і зменшувалася сума винагороди для правовласниці.

Крім того, у схемі фігурує чеська компанія, яка також займається розповсюдженням музики. Бабійчук запевняли, що ця компанія нібито є дочірньою компанією українського лейбла та не отримують жодних відсотків від прибутку. Насправді виявилося, що вони привласнювали близько 85% доходів.

Незалежна експертиза у сфері інтелектуальної власності встановила, що вдова Скрябіна мала би отримати щонайменше 1,5 млн гривень прибутку за цифрове розповсюдження музичних творів артиста у період із 2017 по 2019 рік.

Загибель Кузьми Скрябіна

Андрій Кузьменко, відомий як Кузьма Скрябін, загинув 2 лютого 2015 року в автокатастрофі поблизу села Лозуватка на Дніпропетровщині. Його автомобіль зіткнувся з молоковозом.

Ця трагедія стала шоком для всієї України, адже Кузьма був не лише улюбленим музикантом, але й щирим патріотом, який відверто висловлював свої думки. Його творчість і громадянська позиція залишили глибокий слід у серцях людей. Нещодавно ми розповідали, що в одній з пісень Кузьми знайшли пророцтво.

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