Трагедія в Одесі трапилася у вівторок, зазначили у поліції.

У понеділок, 18 жовтня, в Одесі поїзд смертельно травмував чоловіка, який ліг перед ним на рейки.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, надзвичайна подія в Одесі сталася близько 10:00 біля залізничної станції "Одеса – Застава 1".

За словами машиніста, громадянин ліг на рейки перед локомотивом, що наближався.

Читайте такожСекунди до загибелі: у мережі показали, як залізничник врятував пішохода у Рівному (відео)"Він подав звуковий сигнал і застосував екстрене гальмування, проте зупинити поїзд не встиг. Наразі обставини трагедії та особу загиблого встановлює слідчо-оперативна група", – сказано в повідомленні.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "самогубство".

Раніше стало відомо, що в Україні упродовж вересня на залізниці загинуло багато людей. Зокрема, в Одесі на залізничній станції "Одеса – Застава 2" електропотяг смертельно травмував чоловіка, який переходив колії.

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Автор: Лариса Козова