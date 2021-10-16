Жінка входила у трамвай через задні двері, в цей момент трамвай рушив - і вона випала з нього.

У Суворовському районі Одеси з трамвая, що рушив із зупинки, випала пенсіонерка.

Про це з посиланням на очевидців повідомив один з місцевих Telegram-каналів.

Інцидент стався на зупинці в районі дитячого оздоровчого центру "Молода гвардія".

Як зазначається, жінка-водій почала рух, не переконавшись у тому, що всі пасажири зайшли у вагон, і пенсіонерка, яка входила через задні двері, випала.

Читайте такожУ Росії пенсіонерка-зацеперка паралізувала трамвай (відео)"Водійка намагалася дати грошей постраждалій, щоб зам'яти справу, а коли та відмовилася, хотіла покинути місце події. Завадив цьому один з пасажирів трамвая, який стояв на трамвайних коліях, а коли вагон все одно почав рух, застрибнув на зчеплення, закривши лобове скло", - йдеться в повідомленні.

В результаті трамвай не зміг зрушити з місця до приїзду поліції та швидкої допомоги, яку викликали інші пасажири.

Раніше в Києві жінка випала з трамвая, в якого відмовили гальма. Люди вистрибували з салону на ходу. А в центрі Одеси трамвай зійшов з рейок і збив чоловіка на тротуарі.

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Автор: Лариса Козова