Потерпілий отримав удар ножем у живіт.

В Одесі жінка тяжко поранила ножем ревнивого чоловіка.

Як повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, інцидент стався в квартирі подружжя на вулиці Хімічній після сімейного свята.

"Як тільки гості розійшлися, між господарями на ґрунті ревнощів виник конфлікт. Розлючена безпідставними звинуваченнями і образами 29-річна жінка під час спалаху гніву схопила ніж і вдарила чоловіка в живіт", - розповіли у главку.

Медики госпіталізували 24-річного потерпілого, який отримав проникаюче колото-різане поранення живота, і повідомили про подію в правоохоронні органи.

Фігурантці оголосили підозру за ч.1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років. Триває розслідування.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно на Коломийщині чоловік через ревнощі вбив колишню дружину, після чого вчинив самогубство.

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Автор: Лариса Козова