В Одесі електропотяг смертельно травмував чоловіка, який переходив колії на залізничній станції "Одеса-Застава-2".
Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, інцидент стався сьогодні.
"Одесита, 1980 р. н., збив електропоїзд, коли він перетинав шляхи в недозволеному місці. Від отриманих травм потерпілий загинув миттєво", - розповіли в главку.
За словами машиніста, він подав звуковий сигнал і застосував екстрене гальмування, проте через коротку відстань до чоловіка зупинити поїзд не зміг.
Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок". Усі обставини трагедії встановлюються.
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Очевидці в соціальних мережах розповіли, що через цей вказану подію в район Слобідки неможливо проїхати.
"Поїздку краще відкласти, поїзд на переїзді просто став, і їхати не збирається. Дуже великий затор", - пишуть люди.
Нагадаємо, днями на Харківщині під час руху в напрямку Люботина поїзд сполученням "Основа - Люботин" збив неповнолітнього, який їхав на велосипеді. Від отриманих травм 15-річний юнак загинув на місці.