Під час атаки на Львів російський дрон пошкодив музей 'Тюрма на Лонцького' (фото)

Через завдані пошкодження музей тимчасово не працюватиме.

Під час атаки російських безпілотників на Львів 24 березня пошкоджено меморіал-музей "Тюрма на Лонцького". Про це повідомив керуючий справами виконкому Львівської міської ради Євген Бойко.

Він зазначив, що комісія вже обстежила будівлю.

"Вибуховою хвилею вибито 23 подвійні дерев’яні вікна, також пошкоджене перекриття музею. У зв'язку з цим музей тимчасово не працюватиме", - розповів Бойко.

Посадовець нагадав, що будівлю звели ще у 1890-х роках, і вона є пам’яткою архітектури місцевого значення.

"У різні періоди тут діяли австро-угорська жандармерія, нацистська та радянська катівні, а також слідчий відділ НКВС. Тут утримували Степана Бандеру, Йосифа Сліпого, подружжя Калинців, В'ячеслава Чорновола, Миколу Хмільовського та багатьох інших борців за незалежність України", - зазначив Бойко.

Він зауважив, що ще одна важлива частина історії України зазнала пошкоджень через російську атаку.

Наслідки атаки на Львів 24 березня

24 березня російські окупанти атакували Львів безпілотниками, внаслідок чого були пошкоджені житлові будинки та пам'ятка архітектури національного значення – ансамбль Бернардинського монастиря. За медичною допомогою звернулися майже 30 людей.

На наслідки обстрілу відреагував мер Львова Андрій Садовий, заявивши, що має багато питань до роботи ППО. Однак згодом він перепросив за свої слова.

