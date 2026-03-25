Садовий після реакції Мадяра заявив, що його слова про ППО були емоційними та некоректними

Раніше командувач СБС зауважив, що меру Львова не варто дорікати військовим, які без упину збивають дрони.

Мер Львова Андрій Садовий визнав, що його слова про роботу протиповітряної оборони під час відбиття повітряної атаки на місто були емоційними та некоректними. Про це він написав у Telegram.

"Щодо вчорашнього коментаря про наслідки влучань у Львові. З великою повагою ставлюся до сил ППО і до всіх, хто захищає наше небо і землю. Громада Львова максимально закриває запити, які надходять від військових. Розумію, що рішення про використання техніки і ресурсів ухвалюють відповідальні люди. Вони точно краще знають, де це потрібно найбільше", - зазначив мер.

Він додав, що його реакція на запитання журналістки була емоційною і некоректною.

"У той момент я стояв перед палаючим будинком у центрі міста і бачив наслідки російської атаки", - пояснив Садовий.

Ворожа атака на Львів 24 березня: деталі

Учора, 24 березня, російські безпілотники атакували Львів, внаслідок чого були пошкоджені понад 20 будинків та пам'ятка архітектури національного значення – Ансамбль Бернардинського монастиря. До лікарень звернулися 26 постраждалих.

Після атаки мер Андрій Садовий заявив журналістам, що має "дуже багато запитань до всіх", оскільки, за його словами, Львів постійно купує дрони, антидронові системи та передає все, про що просять військові.

На ці слова відреагував командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр). Він підкреслив, що під час атаки 24 березня з 556 російських безпілотників до цілей долетіли 15, тобто близько 3%.

Бровді зазначив, що Садовому не варто дорікати тим, хто збиває ці дрони "денно і нощно".

Вас також можуть зацікавити новини: