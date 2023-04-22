Під днищем транспортного засобу чоловіка виявили три ящики з ліками, в яких було понад 3,8 тис. блістерів медпрепаратів.

Львів'янин намагався вивезти в Польщу ліки на мільйон гривень, але був викритий прикордонниками.

Як повідомила Державна прикордонна служба України, на виїзд до сусідньої країни слідував вантажний автомобіль "Рено" під керуванням 46-річного жителя Львівщини.

В ході огляду, під днищем причепа правоохоронці виявили три ящики з медпрепаратами. Чоловік намагався перевезти понад 3,8 тис. блістерів медичних препаратів.

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Таблетки було вилучено. Їхня попередня вартість складає 1 147 600 грн.

За цим фактом працівниками митниці складено протокол.

Випадки контрабанди в Україні

У березні митники Румунії затримали вантажівку з України, в якій під виглядом кондитерських виробів перевозили 4 млн цигарок відомих брендів.

А у квітні в Одеській області прикордонники попередили вивезення за кордон старовинної скрипки. Тоді 40-річний водій мікроавтобуса "Mercedes" перевозив її разом з іншими речами до Болгарії, з його слів, на прохання товариша. На музичному інструменті нанесено маркування "Antonius Stradivarius Cremonensis Faciebat Anno 1742.

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