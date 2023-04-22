Львів'янин намагався вивезти в Польщу ліки на мільйон гривень, але був викритий прикордонниками.
Як повідомила Державна прикордонна служба України, на виїзд до сусідньої країни слідував вантажний автомобіль "Рено" під керуванням 46-річного жителя Львівщини.
В ході огляду, під днищем причепа правоохоронці виявили три ящики з медпрепаратами. Чоловік намагався перевезти понад 3,8 тис. блістерів медичних препаратів.
Таблетки було вилучено. Їхня попередня вартість складає 1 147 600 грн.
За цим фактом працівниками митниці складено протокол.
Випадки контрабанди в Україні
У березні митники Румунії затримали вантажівку з України, в якій під виглядом кондитерських виробів перевозили 4 млн цигарок відомих брендів.
А у квітні в Одеській області прикордонники попередили вивезення за кордон старовинної скрипки. Тоді 40-річний водій мікроавтобуса "Mercedes" перевозив її разом з іншими речами до Болгарії, з його слів, на прохання товариша. На музичному інструменті нанесено маркування "Antonius Stradivarius Cremonensis Faciebat Anno 1742.