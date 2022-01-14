Серед мешканців квартири виявили розшукуваного злочинця.

В Галицькому районі Львова викрили наркопритон, облаштований 49-річним місцевим мешканцем.

Про це повідомили у прес-службі поліції Львівської області.

Правоохоронці припинили діяльність львів’янина, який надавав своє помешкання наркозалежним особам для вживання наркотиків і, ймовірно, продавав заборонені речовини.

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Під час обшуків у квартирі знайшли метадон, речовину, схожу на марихуану, психотропи, шприци та інші пристрої для вживання наркотичних засобів. Обстановку у квартирі правоохоронці зафіксували на фото.

Власника наркопритону затримали, планують повідомити про підозру за 3 статтями - про збут наркотиків (ч. 1 та ч. 2 ст. 307) та отруйних або сильнодіючих лікарських засобів (ч. 1 ст. 321), організацію наркопритону (ч. 1 ст. 321).

Крім того, у квартирі поліцейські виявили чоловіка, якого розшукують на Одещині за скоєння крадіжки.

"Найближчим часом правоохоронці Львівщини передадуть його одеським колегам", - зазначили в поліції.

Раніше на пляж в Іспанії влетіло судно з наркотиками: контрабандистів ловили відпочивальники.

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