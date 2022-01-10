Наркотики з організму чоловіка вилучили, зараз він перебуває під вартою.

В Україні судитимуть бразильця, який у власному шлунку ввіз майже 1 кг кокаїну.

Як повідомляє прес-служба Черкаської обласної прокуратури, прокурори затвердили та скерували до суду обвинувальний акт стосовно іноземного громадянина за фактом контрабанди близько 1 кг наркотичного засобу з Бразилії до України (ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 КК України).

За даними слідства, громадянин Федеративної Республіки Бразилія, маючи намір заробити грошові кошти, в липні 2021 року контрабандним шляхом ввіз в Україну з Бразилії у власному організмі 90 капсул, заповнених кокаїном.

"Зазначений громадянин власноручно заповнив митну декларацію у міжнародному аеропорту "Бориспіль", в якій зазначив відсутність на момент проходження митного контролю товарів, переміщення яких через державний кордон України обмежено або заборонено. Однак, за результатами проведення комплексу слідчих та процесуальних дій працівниками УСБУ та прокуратури протиправні дії іноземця на території України припинено, а майже 1 кг наркотичного засобу, який виявлено за допомогою спеціального обладнання, вилучено", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що іноземець перебуває в умовах слідчого ізолятора, до нього застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Читайте також"Кокаїнових" бегемотів Пабло Ескобара стерилізуютьЯк повідомляв УНІАН, раніше на пляж в Іспанії влетіло судно з наркотиками: контрабандистів ловили відпочивальники.

Британка намагалася нагодувати мавпу кокаїном і змила її в унітаз.

А перехожі на пляжі у Британії знайшли майже тонну кокаїну.

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