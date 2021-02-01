Водій висадив пасажирів, а що робити далі - не знав.

У Києві стався черговий інцидент з маршрутним таксі - транспортний засіб загорівся на ходу.

Як пише "Київ Оперативний", загоряння сталося на проспекті Науки в маршрутці №457.

"Водій пасажирів висадив, але що робити явно не знав. Ну і, судячи з усього, вогнегасника у нього не було. Дійсно, А навіщо зайве місце займати?",- написав автор публікації, додавши відео з місця пригоди.

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Автор: УНІАН