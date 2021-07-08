Вітчим дівчинки каже, що просив хлопця зупинитися і вказав на юний вік своєї пасербиці.

ЗМІ дізналися продовження скандальної історії школярки з-під Чернігова, яка у 12 років завагітніла від 17-річного юнака.

Про це йдеться у сюжеті Сегодня.

Зараз пара займається домашнім господарством. Вже за три місяці вони стануть батьками. 17-річний майбутній батько живе з сім’єю школярки майже рік.

За статевий акт з неповнолітньою, навіть за її згоди, хлопцю загрожує до 15 років в’язниці. Однак матір вагітної проти цього.

Читайте такожВ Умані п’яна жінка побилася з копами через електросамокат (фото)«Я, звісно, упустила. Недогледіла. Вони люблять один одного. А Сергію інкримінують насильство. Яке насильство може бути, якщо воно за згодою?», – обурюється матір дівчинки.

Сам Сергій не приховує, що дитина – його. Хлопець пояснює, що приїхав на побачення до неї після дзвінка вітчима школярки, який, як виявилося, є ще і його хрещеним батьком: «Я приїхав. Вони прийшли будинок протоплювати, я приліг. Запропонував їй відносини ці. Вона відмовилась, потім погодилася».

Вітчим дівчинки каже, що просив хлопця зупинитися і вказав на юний вік своєї пасербиці.

Сам Сергій додає, що про вік дівчини не знав, вважав, що їй – 14: «Я як взявся за голову. Думав, хана мені буде. Що будуть кримінальну справу відкривати – я точно не знав.

«Я його не дам посадити», – заявляє матір дівчинки. Натомість лікарі заявляють про ризики пологів у такому віці. Оскільки в цьому періоді організм дівчини ще не сформований, і виникають конкретні особливості, коли організм, що росте, недоотримує поживні речовини.

Про історію 12-річної мешканки села Дроздівка вперше заговорили 6 липня. Тоді дівчина стверджувала, що на першому знайомстві дала згоду на статевий акт 17-річному гостю дому, але не змогла пояснити, чому.

Слідчий відкрив провадження за частиною 4 статті 152 Кримінального кодексу України. Такі дії караються позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років.

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Автор: Іван Бойко