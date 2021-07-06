Жінка впевнена, що до вбивства її сина причетна група підлітків.

Минулого року в Самарському районі Дніпра, на території покинутої психіатричної лікарні, знайшли вбитим і зґвалтованим 11-річного Родіона Волкова. Але мама хлопчика Анастасія Свиридова досі сумнівається, що до вбивства причетний тільки бездомний, який є єдиним підозрюваним.

Коментар у неї взяв місцевий ресурс 49000.com.ua.

Тіло 11-річного Родіона Волкова знайшли 16 травня 2020 року. Підозрюваним у вбивстві є 59-річний бездомний. На допиті він зізнався, що заманив хлопчика в покинутий будинок зґвалтував, задушив, а потім ще раз зґвалтував.

Мама хлопчика Анастасія стверджує, що не вірить в те, що її сина можна було заманити цукерками. Також вона впевнена, що до вбивства причетні підлітки.

"Всі говорять тільки про те, що дитину заманили цукерками, педофіл зґвалтував і вбив. Так, мужик винен, але дитину побили підлітки. У Родіона напередодні з одним з підлітків стався конфлікт. Про це вся дітвора знає. Правоохоронні органи це не взяли навіть до уваги, коли я сказала про це. Я їм кричала про це, що у дитини був конфлікт 14 числа. Він з одним з цих хлопців побився. Попри те, що він молодший, він зміг дати відсіч, це могла бути помста", - розповіла мама загиблого хлопчика.

Також, за словами мами вбитого, відео з камер патрульних і фотографії, які зробили співробітники райвідділу, відрізняються. У патрульних - дитина чиста і без крові, а у правоохоронців на фото - вона в крові. Також, за словами жінки, зникли речові докази. Зокрема, вона каже, що ніхто не хотів перевіряти сліди крові на матраці, його просто перевернули на інший бік.

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"Мене навіть не пускають до суду. Прокурор чомусь вирішив, що я не повинна бути присутня в суді. Я схиляюся до того, що правоохоронці спочатку знайшли тіло Родіона. Неспроста ж вони зайшли до бабусі і сказали - телефонуйте в 102 і після цього через хвилин 20 знайшли тіло. Значить вони все зачистили, все там зробили, як треба, щоб приховати присутність підлітків. Потім приїхали патрульні, тому на їхніх камерах дитина вже чиста і не в крові. Я вже не знаю до кого звертатися, кому кричати, але я буду стукати в усі двері. Я не хочу помсти, я хочу правди, правосуддя і справедливості, щоб всі винні понесли покарання", - пояснила мама Родіона.

Сам підозрюваний у вбивстві хлопчика пізніше дав свідчення, що тоді на місці злочину були присутні ще 4 людини. Він сказав, що йому вже підклали тіло і його напоїли і він був сильно п'яний. Отямився вже, коли патрульні зайшли.

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Автор: Денис Прядко