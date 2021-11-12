Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство з позначкою "самогубство".

На Закарпатті трагічно загинув 19-річний хлопець. Мешканця села Білки на Іршавщині знайшли мертвим у зашморгу. Друзі хлопця кажуть, що у нього було багато боргів.

Про це повідомляє видання "Закарпатський діалог".

10 листопада в урочищі Телятинець знайшли хлопця, який був у зашморзі. На місце інциденти викликали поліцію та медиків. Проте лікарі вже нічим не могли допомогти 19-річному парубку, їм залишалося лише констатувати його смерть.

Як повідомляє видання, загиблого звали Валерій. Друзі хлопця розповіли, що він був доволі замкнутою людиною. Окрім цього, загиблий нібито мав багато проблем. Він, за словами друзів, вживав наркотики та мав залежність. Також у нього були борги. Припускається, що ці проблеми й стали причиною самогубства.

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Раніше УНІАН вже повідомляв, що під Києвом підліток стрибнув з мосту на лобове скло вантажівки. За попередньою інформацією, 16-річний хлопець напередодні посварився зі своїм вітчимом, а потім сказав мамі, що додому більше не повернеться.

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Автор: Поліна Кузенко