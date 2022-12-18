Смертельна ДТП у Миколаївській області трапилася в одному із сіл Первомайської територіальної громади.

У Миколаївській області внаслідок падіння з мосту автомобіля загинули п'ять людей.

Жертвами ДТП в Миколаївській області, зокрема, стали двоє маленьких дівчаток - 2015 та 2017 р.н., про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області.

"18 грудня близько 14:00 на спецлінію 101 надійшло повідомлення про те, що у с. Кінецьпіль Первомайської територіальної громади Первомайського району Миколаївської області сталась надзвичайна ситуація. З автомобільного мосту у р. Кодима впав автомобіль Mitsubishi Sigma, внаслідок чого загинуло п'ять осіб з них двоє дітей...", - йдеться у повідомленні.

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Прибувши на місце, рятувальники деблокували тіла загиблих.

Транспортний засіб за допомогою важкої техніки - крана - вилучили з водойми.

Ситуація в Миколаївській області під час війни з Росією - що треба знати

Армія України звільнила вже майже всю територію області. Ворог продовжує контролювати лише Кінбурнську косу, розташовану на північному заході Кінбурнського півострова між Дніпровсько-Бузьким лиманом та Чорним морем.

17 грудня в СБУ поділилися важливою місцевою новиною - затриманий чоловік, який під час російської окупації частини Миколаївської області був "старостою" у двох населених пунктах.

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