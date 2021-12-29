Зловмисникам вже повідомили про підозру.

В Хмельницькій області військовослужбовець-контрактник разом зі своїм батьком розкрадали комплектуючі до бронетехніки однієї з військових частин.

Про злочин повідомив прес-центр Служби безпеки України.

За попередніми даними, загальна вартість викраденого майна становить приблизно 1 млн грн.

"Військовий вивозив крадене з частини на власному автомобілі чи передавав його батьку через огорожу. Викрадене зловмисники зберігали у гаражному приміщенні для подальшого продажу", – йдеться в повідомленні.

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За попередніми даними, загальна вартість викраденого майна становить приблизно 1 млн грн.

У межах кримінального провадження (за ч. 3 ст. 410 ККУ) обом зловмисникам повідомлено про підозру.

Раніше стало відомо, що двох працівників Державного підприємства "Миколаївський бронетанковий завод" підозрюють у розкраданні запчастин, призначених для ремонту військової техніки з району проведення ООС на Донбасі.

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