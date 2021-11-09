В обласному центрі правоохоронці знайшли станки для виготовлення патронів.

У Запоріжжі працівники карного розшуку викрили нелегального виробника зброї та склад вогнепальної зброї.

Про це повідомив Відділ комунікації поліції Запорізької області.

В повідомленні зазначається, що сьогодні оперативники управління карного розшуку спільно з працівниками слідчого відділення Запорізького районного управління, за силової підтримки підрозділу КОРД провели обшук за місцем мешкання 54-річного жителя Запоріжжя.

Було вилучено станки для виготовлення різнокаліберних набоїв, а також арсенал вогнепальної зброї та боєприпасів.

Працівники Управління карного розшуку ГУНП в Запорізькій області реалізували здобуту оперативну інформацію щодо незаконного поводження зі зброєю. За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України та отримано дозвіл на проведення обшуку в рамках досудового розслідування.

Читайте такожВпала з висоти: у Запоріжжі засудили виховательку, яка залишила дитину в садкуНачальник відділу Управління карного розшуку ГУНП в Запорізькій області Ігор Усачов розповів: "Під час обшуку правоохоронці виявили та вилучили 3 пістолети ПМ, один з яких з глушником, 2 пістолети системи "Марголіна" з глушниками, гвинтівку калібру 7,62 мм, карабін RUGER. Крім цього, в помешкання громадянина знаходилися станки для виготовлення набоїв калібру 9 мм та 5,6 мм, велика кількість холостих набоїв, запчастин для зброї та свинцеві кулі різного калібру".

В повідомленні сказано, що за місцем проведення оперативно-слідчих заходів поліцейські також вилучили більше 1300 набоїв калібру 5,6 мм, порох і 6 глушників. "Всю зброю і боєприпаси відправлено на експертне дослідження до Запорізького Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України"- зазначають в поліції.

В поліції сказано, що власника арсеналу затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі встановлюється походження вилучених боєприпасів, а також коло осіб, причетних до їх незаконного зберігання. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, в середині жовтня стало відомо, що співробітники Служби безпеки України провели спецоперацію, в результаті якої затримали трьох осіб, які вчинили у 2016 році серію нападів на філії банків та інкасаторські машини в Запоріжжі.

Автор: Надя Пришляк