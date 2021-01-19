У побитого контрактника були серйозні травми голови.

В Одеському військовому госпіталі помер 32-річний солдат-контрактник, якого кілька днів тому побитим доставили туди з військової частини.

Читайте такожНа Донбасі військовий побив та підпалив товариша по службіПро це повідомляє джерело "Страна"у прокуратурі Одеської області. Зокрема, військовослужбовець потрапив до шпиталю в ніч на 16 січня. Його доставили з військової частини в Одеській області. У нього були серйозні травми голови. Через кілька днів, ввечері 18 січня, стало відомо, що він помер.

Правоохоронці розслідують цей інцидент, порушено справу за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу ("нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, які призвели до смерті потерпілого"). Санкція статті передбачає від 7 до 10 років позбавлення волі.

Інші кримінальні новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН