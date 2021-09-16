Порушник встиг протаранити інший автомобіль, який виїжджав в той час на смугу руху.

У Прилуках Чернігівської області чоловік незворушно переходив дорогу після того, як у нього ледь не влетів автомобіль.

Відео дивакуватої реакції пішохода з’явилось у мережі 16 вересня. Коли саме сталася аварія – не уточнюється.

Як свідчать відзняті камерами відеоспостереження кадри, пішохід саме вийшов на зебру, коли легковик темного кольору стрімко виїхав на дорогу і, не зауваживши громадянина, пронісся за метр від нього.

При цьому порушник встиг протаранити інший автомобіль, який виїжджав на смугу руху з бічної вулиці.

Від удару той відлетів з уже пошкодженим корпусом з боку водія.

Сам порушник навіть не пригальмував і втік з місця події.

Пішохід, який міг стати жертвою аварії, натомість спокійно перейшов "зебру" і навіть не глянув на пошкоджений автомобіль.

Як писав УНІАН, у Києві таксист влаштував ДТП й звинуватив у ній пасажирку. До цього в столиці водійка Lexus порушила ПДР і втекла від поліції: інцидент зняла на відео її подруга.

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Автор: Віолетта Орлова