Борт не раз залучали до виконання завдань із транспортування особового складу до місць виникнення надзвичайних ситуацій, зазначили у ДСНС.

Екіпаж гелікоптера Державної служби з надзвичайних ситуацій, який загинув унаслідок падіння гелікоптера в Броварах, був підготовлений до виконання завдань у складних умовах.

Вертоліт ДСНС ЕС-225 (бортовий номер 54) неодноразово залучався до виконання завдань із транспортування особового складу до місць виникнення надзвичайних ситуацій, про це зазначається у повідомленні ДСНС щодо трагедії.

"Серед авіаційних суден системи МВС цей борт найчастіше використовувався з огляду на можливість одночасно перевозити достатню кількість людей. Екіпаж судна був підготовлений до виконання завдань при складних умовах, мав необхідну кількість годин нальотів саме на вертольотах ЕС-225", - інформує ДСНС.

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Загибель Монастирського - що треба знати про трагедію

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 січня, поблизу дитсадка в Броварах на Київщині впав гвинтокрил ДСНС. На його борту перебувало дев'ятеро людей: шість представників оперативної групи МВС, зокрема, керівництво міністерства – міністр Денис Монастирський, його заступник Євгеній Єнін та держсекретар МВС Юрій Лубкович, а також троє членів екіпажу ДСНС. Усі, хто був на борту гелікоптера, загинули.

Наразі відомо, що всього внаслідок трагедії загинули 16 людей, із них - троє дітей. Госпіталізовано 30 людей, серед них - 12 дітей.

Президент України Володимир Зеленський доручив Службі безпеки України у взаємодії з Національною поліцією й іншими уповноваженими органами зʼясувати всі обставини падіння гелікоптера.

Слідчі Служби безпеки розпочали досудове розслідування за фактом падіння гелікоптера. Правоохоронці розглядають декілька версій трагедії: порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера та умисні дії щодо знищення транспортного засобу.

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