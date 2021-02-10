Чоловікові загрожує покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

У Лисичанську Луганської області чоловік вбив товариша, розчленував його тіло та заховав рештки у сарай.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Луганської області

Вчора, 9 лютого, поліцейські приїхали на виклик щодо домашнього насильства - нібито між 89-річною жінкою та її онуком стався конфлікт. Але пенсіонерка розповіла, що ніякого конфлікту з онуком немає, а причина зовсім в іншому: вона виявила у сараї торбу з фрагментами людського тіла.

Згодом було встановлено, що разом із бабусею проживає її 43-річний онук, неодноразово судимий. У 2018 році він звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за скоєння тяжкого злочину.

«Напередодні, він запросив до себе у гості свого 45-річного товариша. Під час вжиття алкогольних напоїв, між ними виник словесний конфлікт. Зі слів підозрюваного, його обурили словесні образи його товариша, і він наніс декілька ударів потерпілому руками і ногами, а після добив його кувалдою по голові. Коли зрозумів, що вбив товариша, аби приховати сліди злочину, він розчленував його тіло, склав у мішок та заховав у сараї», - розповідають у поліції.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 115 КК України «Умисне вбивство». Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України. Під процесуальним керівництвом прокуратури триває досудове слідство.

Після оголошення затриманому підозри у скоєнні тяжкого злочину, слідчі за підтримки прокуратури звернуться до суду з клопотанням про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Автор: Денис Прядко