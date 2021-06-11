Комунальників на місці інциденту поки не видно.

У Києві на популярному серед туристів Андріївському узвозі, ймовірно, прорвало каналізацію.

Відповідне відео з'явилося сьогодні ввечері на сторінці "Київ оперативний" у Facebook.

На ньому видно, що вода б'є прямо з бруківки поруч із розташованими ливнівками.

"Новий фонтан від міської влади на Андріївському узвозі. До речі, до Київводоканалу додзвонитися нереально. Мабуть, вже відпочивають", - пише автор публікації.

У столичному водоканалі та Київській міськдержадміністрації вказаний інцидент поки не коментували.

Раніше в Солом'янському районі Києва, в районі Південного залізничного вокзалу посеред дороги пробився "гейзер". Там прорвало каналізацію.

До цього на Шулявському мосту в столиці після недавньої реконструкції з-під асфальту пішла вода. Невеликий фонтанчик з'явився прямо посеред дороги.

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Автор: Юрій Годован