У Києві на популярному серед туристів Андріївському узвозі, ймовірно, прорвало каналізацію.
Відповідне відео з'явилося сьогодні ввечері на сторінці "Київ оперативний" у Facebook.
На ньому видно, що вода б'є прямо з бруківки поруч із розташованими ливнівками.
"Новий фонтан від міської влади на Андріївському узвозі. До речі, до Київводоканалу додзвонитися нереально. Мабуть, вже відпочивають", - пише автор публікації.
У столичному водоканалі та Київській міськдержадміністрації вказаний інцидент поки не коментували.
Раніше в Солом'янському районі Києва, в районі Південного залізничного вокзалу посеред дороги пробився "гейзер". Там прорвало каналізацію.
До цього на Шулявському мосту в столиці після недавньої реконструкції з-під асфальту пішла вода. Невеликий фонтанчик з'явився прямо посеред дороги.
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