Відео побачили правоохоронці й почали розслідування.

У Чернівецькій області група неадекватних осіб познущалася з лисеня й стала об'єктом розслідування місцевих правоохоронців.

Відео зі знущаннями вони виклали у соцмережі. Зараз його можна побачити на сторінці волонтерів "Небайдужі Че" у Facebook.

"Подивіться на це відео!? Невже у вас воно викликає позитивні емоції. Як мінімум викликають подив такі "веселощі", чому біль, страждання та смерті приносять цьому молодику та його колегам радість. У голові не вкладається як можна отримувати задоволення від знущань над маленькою лисичкою, що стало причиною таких порушень психіки!?", - пише автор публікації.

На кадрах видно, як тваринку розгойдують, тримаючи за вуха й підносять до фари заведеного авто. Також можна почути, як лисеня видає жалісні звуки.

Увага! На відео присутні кадри насильства. Запис не рекомендується до перегляду людям з нестійкою психікою!

За фактом знущання з тварини правоохоронці розпочали розслідування. Як повідомляється на сайті обласного главку Нацполіції, відео, на якому компанія молодих людей жорстоко поводиться з твариною, правоохоронці виявили 6 серпня в соцмережах.

"Під час перевірки інформації поліцейські встановили автомобіль, зафіксований на відео, а також визначили коло осіб, які можуть бути причетними до знущання над твариною. За результатами проведеної першочергової перевірки співробітники Чернівецького РУП скерували матеріали за належністю до підпорядкованого їм відділення поліції №1 (м. Сторожинець)", - розповіли в поліції й нагадали, що за жорстоке поводження з тваринами в Україні передбачено адміністративну та кримінальну відповідальність.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Дніпрі забрали до притулку лисенят, які жили у пункті прийому склотари.

Автор: Іван Бойко