Автомобіль витягали за допомогою крану.

На Черкащині чоловік втопив автомобіль у заповненому водою кар'єрі, бо посварився з дружиною.

Читайте такожНа Львівщині водія на екскаваторі живцем поховало в кар'єрі (фото)Як розповіли в поліції області, машину у воді в селі Васильків Шполянського району помітив місцевий житель. Чи були в салоні люди, заявник не знав.

Водолази обстежили дно водоймища та виявили ВАЗ-2104. Людей всередині машини не було. Поліцейським вдалося встановити власника авто. Як з'ясувалося, 29-річний чоловік втопив машину три тижні тому, бо посварився з дружиною.

Автомобіль з глибини близько 5 метрів дістали на берег за допомогою крану.

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Автор: Катерина Комолова