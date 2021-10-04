СБУ заблокувала чергову схему фальсифікації ПРЛ-тестів та COVID-сертифікатів на Чернігівщині / фото ssu.gov.ua

На Чернігівщині Служба безпеки України викрила двох місцевих жителів у фальсифікації ПЛР-тестів та "Міжнародного свідоцтва про вакцинацію" від коронавірусної хвороби.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Як встановили співробітники спецслужби, злочинну схему організували двоє місцевих жителів ще у червні 2021 року.

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"Вони пропонували "клієнтам" однієї з чернігівських туристичних агенцій виготовлення підробок. Люди, які планували виїхати на відпочинок за кордон зверталися до них за "довідкою" про негативний тест на COVID, не здаючи жодних аналізів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вартість однієї довідки становила 400-500 гривень, а свідоцтво про вакцинацію – 1500 гривень. Щомісяця зловмисники у середньому виготовляли по 350 "тестів" та 150 "міжнародних свідоцтв".

Під час обшуків у помешканнях фігурантів провадження виявлено підготовлені підроблені довідки про проходження тесту на COVID та фейкові міжнародні сертифікати.

Наразі у межах кримінального провадження тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх причетних осіб.

Люди, які планували виїхати на відпочинок за кордон зверталися до них за «довідкою» про негативний тест на COVID, не здаючи жодних аналізів / фото ssu.gov.ua

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Автор: Світлана Макринська