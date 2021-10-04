Щомісяця "прибуток" зловмисників становив 400 тис. грн.

На Чернігівщині Служба безпеки України викрила двох місцевих жителів у фальсифікації ПЛР-тестів та "Міжнародного свідоцтва про вакцинацію" від коронавірусної хвороби.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Як встановили співробітники спецслужби, злочинну схему організували двоє місцевих жителів ще у червні 2021 року.

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"Вони пропонували "клієнтам" однієї з чернігівських туристичних агенцій виготовлення підробок. Люди, які планували виїхати на відпочинок за кордон зверталися до них за "довідкою" про негативний тест на COVID, не здаючи жодних аналізів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вартість однієї довідки становила 400-500 гривень, а свідоцтво про вакцинацію – 1500 гривень. Щомісяця зловмисники у середньому виготовляли по 350 "тестів" та 150 "міжнародних свідоцтв".

Під час обшуків у помешканнях фігурантів провадження виявлено підготовлені підроблені довідки про проходження тесту на COVID та фейкові міжнародні сертифікати.

Наразі у межах кримінального провадження тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх причетних осіб.

Раніше, як писав УНІАН, в Україні оголосили перші вироки за підробку COVID-сертифікатів.

Раніше у Міністерстві внутрішніх справ пояснили, як планують перевіряти COVID-сертифікати українців. Для цього розробили програмне забезпечення для зчитування QR-кодів.

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Автор: Світлана Макринська