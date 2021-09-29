Для перевіряючих розробили спеціальне програмне забезпечення.

У Міністерстві внутрішніх справ пояснили, як планують перевіряти COVID-сертифікати українців. Для цього розробили програмне забезпечення для зчитування QR-кодів.

Про це повідомляє прес-служба МВС.

"Нацполіція спільно з Мінцифрою розробили та почали інтеграцію відповідного програмного забезпечення на планшети поліцейських, щоб вони могли швидко і безперебійно перевірити сертифікат з "Дії" або сканувати паперовий його варіант", - йдеться в повідомленні.

Перевірка COVID-сертифікатів буде проходити за таким же принципом, як і водійських посвідчень. Завдяки сертифікатам українці можуть отримати привілеї під час карантину. Цей документ мають право перевіряти співробітники Нацполіції та Держпродспоживслужби.

Читайте такожУ Києві викрили "коронавірусний бізнес": продавали сертифікати й тести – названо ціни (фото)При цьому в МВС вказали, що створення програмного забезпечення має завершитися вже через кілька днів.

COVID-сертифікати в Україні

13 вересня Кабінет міністрів прийняв зміни до постанови №1236, якою встановлюються нові карантинні обмеження для запобігання поширенню COVID-19. Зміни набирають чинності 20 вересня.

Прийняті зміни передбачають, що в covid-сертифікаті буде дві опції ("жовтий" або "зелений") і буде містити інформацію про вакцинацію, негативний результат тестування (діє 72 години) або одужання після COVID-19. Так званий "жовтий" сертифікат матиме інформацію про перші щеплення, а "зелений" - повний курс.

Тепер у разі запровадження "жовтого" рівня епіднебезпеки навчальні заклади працюватимуть за умови наявності не менше 80% працівників з "жовтими" або "зеленими" COVID-сертифікатами.

Обмеження "жовтого" рівня епіднебезпеки не будуть застосовуватися, якщо всі учасники (відвідувачі) і щонайменше 80% організаторів масових заходів, співробітників кінотеатрів, театрів, музеїв або інших культурних установ, спортзалів і басейнів мати "жовтий" або "зелений" COVID-сертифікати.

Наприкінці вересня на порталі "дія" можна буде згенерувати і роздрукувати COVID-сертифікат про вакцинацію.

Автор: Анастасія Горбачова