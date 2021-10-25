Загиблий був родом з Дніпропетровщини.

На території навчального центру "Десна" на Чернігівщині знайшли застреленим військовослужбовця.

Про це повідомляють у прес-службі Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.

Попередньо встановлено, що 23-річний солдат-строковик, перебуваючи у варті, здійснив кілька пострілів з автомату АК-74, завдавши собі тілесні ушкодження. Він загинув на місці.

За фактом загибелі військовослужбовця Деснянською спецпрокуратурою відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "самогубство".

Читайте такожЗадув газом та вдарив касира: у Києві іноземець обікрав заправкуТакож слідство розглядає інші версії, у тому числі - умисне вбивство, доведення до самогубства та порушення правил поводження зі зброєю.

Відомо, що загиблий був родом з Дніпропетровщини.

Раніше повідомлялося, що на Херсонщині працівника Управління патрульної поліції знайшли повішеним у лісі.

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Автор: Людмила Жерновська