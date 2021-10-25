На території навчального центру "Десна" на Чернігівщині знайшли застреленим військовослужбовця.
Про це повідомляють у прес-службі Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.
Попередньо встановлено, що 23-річний солдат-строковик, перебуваючи у варті, здійснив кілька пострілів з автомату АК-74, завдавши собі тілесні ушкодження. Він загинув на місці.
За фактом загибелі військовослужбовця Деснянською спецпрокуратурою відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "самогубство".
Читайте такожЗадув газом та вдарив касира: у Києві іноземець обікрав заправкуТакож слідство розглядає інші версії, у тому числі - умисне вбивство, доведення до самогубства та порушення правил поводження зі зброєю.
Відомо, що загиблий був родом з Дніпропетровщини.
Раніше повідомлялося, що на Херсонщині працівника Управління патрульної поліції знайшли повішеним у лісі.