Слідчі встановлюють обставини смерті правоохоронця.

На Херсонщині поліція встановлює обставини смерті співробітника Управління патрульної поліції, якого виявили повішеним у лісі.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Херсонської області.

"Сьогодні, 24 жовтня, близько 12:30 в територіальний підрозділ поліції м. Олешки звернувся 59-річний чоловік. Він повідомив, що під час прогулянки по лісу виявив тіло повішеного чоловіка. Під час виїзду на місце події слідчо-оперативної групи з'ясувалось, що померлий - 32-річний співробітник Управління патрульної поліції в Херсонській області", - йдеться у повідомленні.

На місце терміново виїхали керівництво обласного главку поліції, Управління патрульної поліції та представники управління внутрішньої безпеки.

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Відкрито кримінальне провадження, в рамках якого проводяться необхідні експертизи та інші слідчі дії для встановлення обставин смерті патрульного поліцейського.

Також про подію повідомили Державне бюро розслідувань.

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Автор: Тамара Отовська