Підозрюваний у нарузі над державним прапором вже мав проблеми із законом.

У Дніпропетровській області поліція затримала 34-річного чоловіка за наругу над українським прапором.

Про це проінформував Відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Зазначається, що 19 грудня о 15:30 до правоохоронців надійшло повідомлення від старости Маломихайлівської територіальної громади.

Читайте такожУ Дніпрі легковик на швидкості "зніс" світлофор і потрапив на відеоЗаявник повідомив, що близько 08:00 на вул. Центральна у смт Просяна чоловік з електричної опори, на якій було закріплено державний символ, зірвав його, зламавши кріплення та його основу. Після чого кинув прапор на проїжджу частину.

Проведеними заходами та переглядом записів з камер відеоспостереження правоохоронці встановили причетного до злочину зловмисника. Ним виявився 34-річний раніше судимий місцевий житель.

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 338 (Наруга над державними символами) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру чоловіку та обрання запобіжного заходу. Триває слідство.

Нагадаємо, наприкінці вересня стало відомо, що мешканка Кам'янського Дніпропетровської області спалила прапор України під регіт друзів. Спалення державного прапора на відео знімали друзі порушниці.

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Автор: Світлана Макринська