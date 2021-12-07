Йому призначили покарання у вигляді 1 року позбавленні волі з випробувальним строком 1 рік.

Іллічівський районний суд Маріуполя визнав винним 17-річного юнака у публічній нарузі над Державним прапором України та призначив покарання у вигляді 1 року позбавленні волі з випробувальним строком 1 рік.

Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури.

Зокрема, прокурорами у суді доведено, що 7 серпня житель Маріуполя, перебуваючи у лісозмузі на території Кальміуського району, підпалив Державний прапор України, після чого виклав його фото в одній з соціальних мереж.

"Вироком суду неповнолітньому обвинуваченому призначено покарання у вигляді 1 року позбавленні волі з випробувальним строком 1 рік", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, влітку неповнолітня мешканка Кам’янського, яка розважаючись з друзями, спалила прапор України, вирішила перепросити за вчинене.

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Автор: Світлана Макринська