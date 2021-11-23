У затриманого знайшли 18 комплектів спецодягу, набої, порох і рецепти "коктейлю Молотова".

Поліція затримала нападника, який 12 жовтня обстріляв родину у Софіївській Борщагівці.

Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

"40 діб ретельної кропіткої роботи поліціянтів і стрілок - арештований. Колишній військовий з кримінальним минулим тримав вдома 18 комплектів спецодягу, набої, порох і рецепти "коктейлю Молотова", - написав Нєбитов.

За його словами, "справжні наміри нападника і деталі його кримінального минулого, дійсно, вражають", однак деталей він не повідомив.

Читайте такожУ Києві біля суду сталася стрілянина: є постраждалийВидання OBOZREVATEL з посиланням на власні джерела повідомляє, що причиною нападу стали борги постраждалих.

"У родини були серйозні боргові зобов'язання. Раніше їм вже погрожували, а також намагалися підпалити автомобіль. Це був не перший напад, але тільки в цей раз зловмисники пішли на крайні заходи", – розповів наш співрозмовник.

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня під Києвом на Софіївській Борщагівці сталася стрілянина, внаслідок якої ледь не загинули щонайменше троє людей.

Чоловік у камуфляжі спочатку ходив двором біля житлового будинку, а коли з нього вийшла родина - спробував її розстріляти.

Це сталося в той час, коли чоловік і жінка з дитиною сіли в машину. Невідомий зловмисник підійшов впритул до авто й вистрілив у бік водія. Після цього він одразу втік.

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Автор: Марта Гичко