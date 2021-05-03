Водій легкового автомобіля Kia Sorento не впорався з керуванням та допустив зіткнення зі стовпом.

У місті Покров на Дніпропетровщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула одна особа та ще двоє постраждали.

Читайте такожМоторошна аварія у Дніпрі: маршрутка влетіла в евакуатор, є жертви (фото, відео)

Як повідомляється на сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій, інформація про автоаварію надійшла до рятувальників вночі.

Прибувши на місце події, співробітники ДСНС попередньо встановили, що водій легкового автомобіля Kia Sorento не впорався з керуванням та допустив зіткнення зі стовпом.

Внаслідок зіткнення загинув чоловік, ще двоє чоловіків постраждали.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Вікторія Токарєва