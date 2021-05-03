У місті Покров на Дніпропетровщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула одна особа та ще двоє постраждали.
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Як повідомляється на сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій, інформація про автоаварію надійшла до рятувальників вночі.
Прибувши на місце події, співробітники ДСНС попередньо встановили, що водій легкового автомобіля Kia Sorento не впорався з керуванням та допустив зіткнення зі стовпом.
Внаслідок зіткнення загинув чоловік, ще двоє чоловіків постраждали.
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