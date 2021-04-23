Обвал пустих порід стався сьогодні о 12:30 на шахті Благодатна під час проведення демонтажних робіт.

На Дніпропетровщині під завалом на шахті загинув гірник.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

Обвал пустих порід стався сьогодні о 12:30 на шахті Благодатна (ШУ ім. Героїв космосу) під час проведення демонтажних робіт.

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«Під завалом на шахті «Благодатна» знайдено тіло без ознак життя. Загиблий гірник очисного забою. Курасов Дмитро Валерійович 1991 року народження», - написав він.

Без батька залишились двоє дітей одного та п’яти років.

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Автор: Денис Прядко