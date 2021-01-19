Сусіди змогли врятувати з палаючого будинку 4-річного хлопчика.

У Павлограді Дніпропетровської області в пожежі загинув однорічний хлопчик.

Як повідомляє обласне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, сьогодні о 08:55 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Попова.

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Займання виникло всередині одноповерхового приватного житлового будинку. Вогнем знищено домашнє майно та пошкоджено дах будинку на загальній площі 70 кв. м.

До гасіння займання було залучено 19 чоловік особового складу та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки ДСНС.

Вогонь стрімко поширювався, дорослі встигли вискочити на вулицю, але всередині палаючого будинку залишилося двоє дітей.

"Дорослі встигли покинути палаючу оселю. Також, до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів, сусіди винесли з будинку 4-річного хлопчика", - повідомили в ДСНС.

Ще одну дитину врятувати не вдалося – тіло загиблого 1-річного хлопчика виявили в кімнаті будинку.

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Автор: Надя Пришляк