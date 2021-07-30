Внаслідок аварії на трасі постраждало чотири людини, одна загинула.

У Дніпропетровській області внаслідок зіткнення чотирьох авто загинула одна людина, ще четверо постраждали, серед яких двоє дітей.

ДТП сталася ввечері 29 липня у Дніпровському районі на 451-му км автошляху Н08 Бориспіль - Дніпро - Запоріжжя, повідомляє ДСНС у Дніпропетровській області.

Там зіткнулися 2 легкових автомобілі Volkswagen та Daewoo Lanos, вантажний мікроавтобус Mersedes Sprinter та вантажівка DAF. Внаслідок аварії загинув водій мікроавтобуса. Ще чотири людини постраждали, у тому числі 2 дитини - усі з легковика Daewoo.

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До прибуття пожежно-рятувальних підрозділів свідками події з Daewoo врятовано постраждалого водія та хлопчика. Рятувальники за допомогою аварійно-рятувального обладнання деблокували з автомобіля Daewoo жінку та хлопчика. Постраждалих з різними травмами направлено до лікарень у Дніпрі.

Як повідомили в Нацполіції, 27-річний водій автомобіля Volkswagen не впорався із керуванням та скоїв зіткнення з мікроавтобусом, який рухався у попутному напрямку. Після цього автівки виїхали на зустрічну смугу, де "Спринтер" перекинувся та зіткнувся з "Ланосом" і вантажівкою DAF.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

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Автори: Олександр Топчій, Вікторія Токарєва