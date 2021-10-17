У Львівській області внаслідок зіткнення двох транспортних засобів загинуло двоє людей.
Смертельна ДТП трапилася в селі Ясенівці Золочівського району Львівської області на трасі "Львів – Тернопіль", повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
Зокрема, водій автомобіля "Lada Priora" не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з вантажним автомобілем "DAF".
Внаслідок зіткнення водій та пасажир легковика загинули на місці надзвичайної події.
Рятувальники за допомогою електричного розтискача деблокували тіла загиблих із понівечених конструкцій автомобіля.
Раніше стало відомо, що у ніч на 17 жовтня біля селища міського типу Пулини Житомирської області зіткнулися легковий автомобіль "Audi" та вантажівка"Mercedes".
У результаті зіткнення легковик буквально перетворився на купу металу. В аварії загинули водій та пасажирка "Audi".
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