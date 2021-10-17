Трагічна ДТП на Львівщині сталася на трасі в одному із сіл, повідомили рятувальники.

У Львівській області внаслідок зіткнення двох транспортних засобів загинуло двоє людей.

Смертельна ДТП трапилася в селі Ясенівці Золочівського району Львівської області на трасі "Львів – Тернопіль", повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, водій автомобіля "Lada Priora" не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з вантажним автомобілем "DAF".

Внаслідок зіткнення водій та пасажир легковика загинули на місці надзвичайної події.

Рятувальники за допомогою електричного розтискача деблокували тіла загиблих із понівечених конструкцій автомобіля.

Раніше стало відомо, що у ніч на 17 жовтня біля селища міського типу Пулини Житомирської області зіткнулися легковий автомобіль "Audi" та вантажівка"Mercedes".

У результаті зіткнення легковик буквально перетворився на купу металу. В аварії загинули водій та пасажирка "Audi".

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Автори: Віталій Саєнко, Екатерина Присяжнюк