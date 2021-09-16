В той час, коли авто залишилось без нагляду, декілька невідомих осіб наблизились до нього та почали ногами і палками нищити спеціалізований автомобіль.

В одному з районів міста Харків невідомі пошкодили автомобіль швидкої допомоги, який приїхав на виклик.

Про це йдеться у повідомленні КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" на сторінці в соцмережі. Зокрема зазначається, що 15 вересня о 16:24 бригада ЕМД 904 прибула на виклик до 43-річного чоловіка. Хворий потребував шпиталізаціі, тому водій спецавто ЕМД пішов до бригали медиків, щоб допомогти винести на ношах хворого з багатоповерхового будинку.

"В той час, коли авто ЕМД залишилось без нагляду, декілька невідомих осіб наблизились до нього та почали ногами і палками нищити спеціалізований автомобіль", - зазначається в повідомленні.

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За декілька хвилин автомобілю були завдані значні пошкодження.

"Жахливо ще й те, що ситуація трапилась серед білого дня на очах багатьох свідків і ніхто з них не намагався зупинити злочинців, покликати на допомогу та викликати поліцію. Більше того, багато хто знімав все на телефон. Поліцію на місце злочину викликала вже бригада ЕМД 409, опинившись разом із хворим біля пошкодженого авто", - йдеться в повідомленні.

В даний час триває розслідування.

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Автор: Ірина Погоріла