Жінка загинула на місці.

На Харківщині чоловік вбив свою коханку, бо та хотіла розкрити очі його жінці. 44-річний мешканець селища Костянтинівка до смерті забив 27-річну цеглою.

Про це повідомляється на сторінці Харківської обласної прокуратури у Facebook.

"За даними слідства, 3 червня 2022 року в смт Костянтинівка чоловік зустрівся зі своєю 27-річною коханкою. Жінка повідомила, що збирається розказати про їхні стосунки його дружині. Між ними виник конфлікт, у ході якого чоловік підняв із землі шмат цегли та наніс ним потерпілій не менше п’яти ударів у голову. Жінка померла на місці", - йдеться у повідомленні.

Того ж дня чоловіка затримали. 6 червня слідчий суддя Богодухівського районного суду ухвалив підозру, чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Харкові під час перестрілки загинули троє людей.

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