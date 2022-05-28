Затриманого вже заарештували на 60 діб без права внесення застави, зазначили в Службі безпеки України.

Контррозвідка спецслужби на Харківщині викрила та затримала громадянина України, який працював на представників спецслужби Росії.

Про це повідомляє прес-центр УСБУ в Харківській області.

Оперативники встановили, що зловмисник входив до складу проросійської неофіційної козацької організації.

Відомо, що члени цієї організації мають активну антиукраїнську позицію та відкрито підтримують російську агресію проти України.

"Зрадник за допомогою соціальної мережі "Телеграм" передавав дані щодо переміщень та місць дислокації військових формувань України, а також загальну інформацію щодо вибухів на території Харківського регіону своїм однодумцям із вищевказаної організації та представникам спецслужб РФ", - йдеться у повідомленні.

Зловмисника затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 (Державна зрада). Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави.

Раніше стало відомо, що в Житомирській області СБУ запобігла проникненню російського агента до лав бойового підрозділу Збройних сил нашої країни.

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