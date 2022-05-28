В Україні затримали "козака", який працював на російські спецслужби, поділилися правоохоронці / фото facebook.com/Управління СБУ в Харківській області

Контррозвідка спецслужби на Харківщині викрила та затримала громадянина України, який працював на представників спецслужби Росії.

Про це повідомляє прес-центр УСБУ в Харківській області.

Оперативники встановили, що зловмисник входив до складу проросійської неофіційної козацької організації.

Відомо, що члени цієї організації мають активну антиукраїнську позицію та відкрито підтримують російську агресію проти України.

В Україні затримано "козака", який працював на спецслужби РФ, поділилися правоохоронці / фото facebook.com/Управління СБУ в Харківській області

"Зрадник за допомогою соціальної мережі "Телеграм" передавав дані щодо переміщень та місць дислокації військових формувань України, а також загальну інформацію щодо вибухів на території Харківського регіону своїм однодумцям із вищевказаної організації та представникам спецслужб РФ", - йдеться у повідомленні.

На Харківщині затримано "козака", який працював на спецслужби РФ, поділилися правоохоронці / фотоfacebook.com/Управління СБУ в Харківській області

Зловмисника затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 (Державна зрада). Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави.

Раніше стало відомо, що в Житомирській області СБУ запобігла проникненню російського агента до лав бойового підрозділу Збройних сил нашої країни.

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