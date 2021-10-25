Зловмисник ображав фельдшера поблизу лікарні та намагався його вдарити.

На Харківщині п’яний перехожий поблизу Слобожанської міської лікарні скоїв напад на бригаду швидкої меддопомоги.

Про інцидент повідомляє комунальне некомерційне підприємство Харківської облради "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".

Зазначається, що 24 жовтня бригада швидкої здійснювала госпіталізацію хворої до Слобожанської міськлікарні.

Читайте такожУ Харкові підпалили Lexus топ-посадовця Генпрокуратури (фото)"Повз лікувальний заклад проходив чоловік, який перебував у стані алкогольного сп’яніння. Тримаючи свій мобільний телефон у руці, чоловік розпочав коментувати та знімати роботу медичних працівників, при цьому нецензурно висловлював свої думки та ображав фельдшера. На зауваження та прохання припинити, чоловік розпочав ще агресивніше поводитись та кидатись з "кулаками" на медичного працівника", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що від удару хулігана фельдшера захистив водій автомобіля швидкої.

На очах персоналу лікувального закладу та перехожих чоловік намагався пошкодити автомобіль бригади й медичне обладнання.

У центрі додали, що інформація про хуліганські дії буде передана до правоохоронних органів.

Раніше повідомлялося, що на Харківщині чоловік скоїв напад на відділення комунального некомерційного підприємства "Куп'янське територіальне медичне об'єднання", яке приймає хворих на коронавірус COVID-19.

Зловмисник "атакував" коронавірусний госпіталь, зокрема, розбив вікна й повалив кисневі балони.

Автор: Світлана Макринська