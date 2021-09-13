Вчинене вбивство він намагався видати за нещасний випадок.

На Вінничині чоловік спалив живцем свого родича. Таким чином рецидивіст жорстоко помстився людині з інвалідністю за образу під час п'яного конфлікту. Інцидент стався у селі Дубовець Немирівської територіальної громади.

Про це повідомила прес-служба поліції Вінницької області у Facebook.

11 вересня поліція отримала повідомлення про пожежу в одному з приватних будинків села Дубовець. Після того, як рятувальники загасили вогонь, вони знайшли труп господаря будинку - 56-річного чоловіка, який мав інвалідність та пересувався на милицях. Загиблий знаходився на ліжку. Правоохоронці оглянули місце інциденту та знайшли докази підпалу будинку - біля трупа знаходилася каністра з-під палива.

Поліція почала з'ясовувати обставини та швидко затримала підозрюваного - 25-річного чоловіка, який тільки місяць тому вийшов на свободу з місць позбавлення волі. Він є родичем загиблого та напередодні перебував у нього в гостях.

Читайте такожСкандали та погрози: на Одещині чоловік з гранатою "тероризував" людей (фото)"З’ясувалось, напередодні трагедії під час розпиття спиртних напоїв між чоловіками виник конфлікт, і, коли господар будинку ліг спати, ображений зловмисник облив його бензином та підпалив. Чоловік згорів живцем", - повідомили у поліції.

Пожежу рецидивіст, який має декілька судимостей за майнові злочини, намагався видати за нещасний випадок. Тепер за вбивство родича йому загрожує до 15 років ув’язнення. Чоловіка затримали наразі він знаходиться в ізоляторі.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Львові засудили двох чоловіків, які помстилися екс-генпрокурору. Вони підпалили його авто за те, що на ньому чиновник оббризкав пішохода водою з калюжі.

Також Вас можуть зацікавити новини:

Автор: Поліна Кузенко