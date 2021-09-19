Попередня причина займання - замикання електропроводки.

У Харківській області під час пожежі на базі відпочинку постраждали двоє людей.

Про це повідомили у прес-службі Національної поліції.

Повідомлення про пожежу на базі відпочинку, що у селищі Печеніги Чугуївського району, надійшло правоохоронцям о 06:08.

Під час загоряння у будинку перебувало 10 людей, двоє з яких - чоловік 43 років і 35-річна жінка - отримали травми та доставлені до лікарні. Інші восьмеро людей від медичної допомоги та від надання пояснень відмовились.

Попередня причина займання - замикання електропроводки.

За фактом пожежі розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 270 "Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки" Кримінального кодексу України.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Кривому Розі Дніпропетровської області під час пожежі у багатоповерхівці постраждав власник квартири та врятовано дитину.

За даними місцевого ЗМІ "Перший міський", про інцидент рятувальникам повідомила місцева жителька. За її словами, у багатоповерхівці пролунав вибух, через що на асфальт впала дверна або віконна рама. На місце події прибули співробітники ДСНС, медики та газівники.

Автор: Світлана Закелова