У постраждалого – отруєння продуктами горіння. Від госпіталізації він відмовився.

У Кривому Розі Дніпропетровської області сьогодні під час пожежі у багатоповерхівці постраждав власник квартири та врятовано дитину.

Як повідомляє ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області, інформація про пожежу в багатоповерхівці на вулиці Мухіної Довгинцівського району міста надійшла до Служби порятунку "101" сьогодні о 09:54.

По прибуттю до місця події встановлено, що пожежа виникла у житловій кімнаті квартири, розташованої на сьомому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку.

"Під час пожежі постраждав власник квартири, чоловік 1969 р. н. Попередньо, він отримав отруєння продуктами горіння. Від госпіталізації відмовився", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що з сусідньої квартири врятовано хлопчика, 2011 р. н. Дитину вивели на свіже повітря. Її стан задовільний, госпіталізації не потребує.

За даними ДСНС, вогнем пошкоджено меблі та речі домашнього вжитку на загальній площі 20 м кв.

Пожежу локалізовано о 10:28 та ліквідовано о 10:35.

За даними місцевого ЗМІ "Перший міський", про інцидент рятувальникам повідомила місцева жителька. За її словами, у багатоповерхівці пролунав вибух, через що на асфальт впала дверна або віконна рама. На місце події прибули співробітники ДСНС, медики та газівники.

Повідомляється, під час вибуху у квартирі знаходився 52-річний чоловік з онуками. Діти, за попередніми даними, були заблоковані на балконі квартири на сьомому поверсі.

Крім того, у сусідній квартирі допомога потрібна була 10-річному хлопчику. Він розповів рятувальникам, що кімнати наповнилися димом, але він не може вийти. Рятувальники відкрили двері, надягнули на хлопчика кисневу маску та вивели на вулицю.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Житомирі на одному з підприємств вибухнула 200-літрова бочка із легкозаймистою речовиною. В результаті троє людей отримали опіки.

Автори: Світлана Макринська, Анастасія Горбачова